Gen V -Star Chance Perdomo ist im Alter von 27 Jahren verstorben

Chance Perdomo, Star von Gen V und Chilling Adventures of Sabrina, ist leider im Alter von 27 Jahren verstorben. Wie Variety berichtet, kam Perdomo auf tragische Weise bei einem Motorradunfall ums Leben, aber glücklicherweise kam niemand sonst ums Leben.

"Schweren Herzens teilen wir die Nachricht mit, dass Chance Perdomo infolge eines Motorradunfalls vorzeitig verstorben ist." Der Publizist von Perdomo sagte in einer Erklärung. "Die Behörden haben mitgeteilt, dass keine weiteren Personen beteiligt waren. Seine Leidenschaft für die Künste und sein unersättlicher Appetit auf das Leben wurden von allen, die ihn kannten, gespürt, und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte. Wir bitten darum, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauert."

Die Produzenten von Gen V sagten außerdem: "Wir können das nicht ganz verstehen", heißt es in dem Statement. "Für diejenigen von uns, die ihn kannten und mit ihm arbeiteten, war Chance immer charmant und lächelnd, eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Darsteller und vor allem ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch. Selbst in der Vergangenheitsform über ihn zu schreiben, macht keinen Sinn.

"Es tut uns so leid für Chances Familie und wir trauern um unseren Freund und Kollegen. Umarme heute Abend deine Liebsten."