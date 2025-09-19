Gen V: Staffel 2 - Episoden 1-3

HQ

The Boys Universum, das Prime Video erweitert hat, steht kurz davor, den gleichen filmischen Universen zu ähneln, die es ursprünglich parodieren sollte. Diese Serie kam zu einer Zeit, als Superhelden Hollywood völlig dominierten, und sie bot eine sehr frische Herangehensweise an die Formel, indem sie uns in eine Welt entführte, in der die fast mythischen Helden nicht die reinen und wahren Vorbilder waren, als die wir sie kennen. Er lieferte uns eine düstere, krude, satirische Geschichte, die vor Verschwörungen und Seitenhieben auf die moderne politische Landschaft triefte, und obwohl er zweifellos nicht für jeden geeignet war, verliebten sich diejenigen, die ihn sahen, ziemlich schnell. Allerdings gab es jetzt vier Staffeln mit The Boys und sogar zusätzliche Spin-off-Shows, weshalb es sich manchmal so anfühlt, als würde das Universum zu groß für seine satirische Existenz werden, trotz der Tatsache, dass die Qualität jedes Projekts nie wirklich ins Wanken geraten ist.

Aber dennoch ist The Boys über seine bescheidenere Prämisse hinausgewachsen. Es ist jetzt ein mitreißendes und großartiges Parodie-Projekt, das im Grunde alles widerspiegelt, was im modernen Amerika falsch läuft, und manchmal wirkt sich dieses immense Ausmaß nicht gerade zu Gunsten der Serie aus und verfehlt den ursprünglichen Zweck, den so viele zu schätzen wussten.Gen V Auf der anderen Seite musste sich die Spin-off-Serie, die an einer Universität für Übermenschen spielt, nicht mit diesem Problem auseinandersetzen, aus dem einfachen Grund, dass ihr Umfang noch kleiner ist und sie tatsächlich davon profitiert.

HQ

Sicher, Gen V und diese zweite Staffel der Serie spielt immer noch im größeren The Boys -Universum, und aufgrund der Art und Weise, wie dieses Universum aufgebaut ist, hat sie thematisch Verbindungen zu Ereignissen, die in der Hauptserie passiert sind. Aber im Allgemeinen sind dies weniger wichtige Verbindungen, da der Fokus eher auf den Kerncharakteren liegt und darauf, wie sie im SchattenVought des Unternehmens weiter agieren und Geheimnisse erfahren, die sie in große Gefahr bringen. Es ist eine Serie, in der es darum geht, das Puzzle derVought und ihrer Erschaffung von Superhelden weiter zusammenzusetzen, es ist eine Serie, in der es um persönliche Kämpfe und Wahrheiten geht, und es ist eine Serie, in der es nicht um die breitere geopolitische Landschaft geht.

Werbung:

Diese Punkte sind es, die Gen V zu einer aufregenden Prämisse machen, weil man in eine neue Staffel nicht mit einigen absurden und grausamen Szenen geht, normalerweise mit Homelander im Zentrum, noch erwartet man von Billy Butcher, dass er etwas begeht, was normalerweise als terroristischer Akt angesehen wird. Was wir hier haben, ist ein amerikanisches College-Drama mit einigen angespannten, fast horrorartigen Untertönen im Kern, während die jungen Darsteller versuchen, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten, während sie gleichzeitig tiefer in Gebiete eintauchen, in die sie nicht gehören. Gibt es immer noch Momente, die schockieren und sogar zusammenzucken sollen? Ja, natürlich, es spielt am Ende des Tages in einem The Boys -Universum, aber sie stehen weniger im Fokus und das wird tatsächlich geschätzt.

Wie auch immer, die ersten Episoden von Staffel 2 haben bisher durch die einfache Tatsache beeindruckt, dass sie es schaffen, den Drahtseilakt zu vollziehen, ständig fesselnde Handlungspunkte zu enthüllen und einen gleichzeitig im Unklaren zu lassen, indem sie nie zu viel zeigen. Man hat das Gefühl, dass die Geschichte in einem fesselnden Tempo voranschreitet, ohne sich von dem Geschehen überwältigt zu fühlen oder dass Erzählfäden verschwendet werden. Es ist eine starke Balance.

Auch in dieser Staffel von Gen V gab es die zusätzliche Herausforderung, mit dem tragischen Tod des Schauspielers Chance Perdomo umzugehen, der Andre in der Serie spielte. Einfach ausgedrückt, wurde dies mit der Art von Klasse und Anmut gehandhabt, von der viele lernen können, da das Verschwinden der Figur sofort erklärt und dann als Möglichkeit für die Charaktere und die Schauspieler genutzt wird, ihre Emotionen über ein solch trauriges Ereignis zu teilen. Man spürt die Auswirkungen, die Perdomos Tod auf diese Serie hinterlassen hat, aber es ist eine Lücke, die auf sinnvolle und respektvolle Weise gefüllt wurde.

Werbung:

Was den Rest der Besetzung betrifft, so hat Gen V, im Gegensatz zu The Boys, die sich mit jeder Staffel mehr und mehr wie eine überwältigende Ensembleleistung anfühlt, eine Gruppe von Kerndarstellern, auf die es sich gerne konzentriert, und diese erste Reihe von Episoden gibt ihnen allen viel Luft und Raum. Jaz Sinclairs Marie ist der Star, aber Lizzie Broadways Emma, Maddie Phillips' Cate, Derek Luh und London Thors Jordan und Asa Germanns Sam bekommen alle viel vielversprechende und aufregende Leinwandzeit. Und das Gleiche gilt auch für die neue Bösewicht-Persona, Hamish Linklaters Dean Cipher, der eine sehr komplexe und verdrehte Kreatur ist, aber die genaue Natur seiner Realität ist etwas, das die Handlung unter Verschluss hält, ohne sich zu sehr wie ein Teaser anzufühlen.

Der Punkt ist, dass Gen V mit einer starken Reihe von ersten Episoden zurückgekehrt ist. Der Start in Staffel 2 ist Qualitätsfernsehen, das definitiv FansThe Boys unterhalten wird (vor allem zum Teil aufgrund seiner kurzen Cameo-Auftritte und Anspielungen), aber auch andere dank seiner hervorragenden Erzählung und Dialoge, starken Darbietungen und mitreißenden Action. Die Frage ist nun, ob es gelingt, die Landung über den Rest der Saison zu halten...