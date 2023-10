Gen V hat vielleicht gerade ein großes Detail über Black Noir enthüllt

HQ

Bisher wurden drei Episoden von Gen V veröffentlicht, und obwohl das Spin-off von The Boys uns sicherlich einen anderen Fokus in Bezug auf unsere Charaktere und unsere Geschichte gibt, ist es nicht so sehr von den Themen und der Welt des Originalprodukts getrennt.

Fans glauben sogar, eine interessante und versteckte Verbindung zwischen The Boys und Gen V gefunden zu haben. Sie glauben nämlich, ein Detail aus der Hintergrundgeschichte von Black Noir entdeckt zu haben. Es gibt Spoiler für die Serie, aber sie sind notwendig, um diese Theorie zu verstehen.

Alles dreht sich um The Woods, das unterirdische Gefängnis für Superhelden. Viele Leute werden hier festgehalten und experimentiert, und es wird angenommen, dass Black Noir auch hier hätte stattfinden können. Ein Fan mit Adleraugen entdeckte Gemälde von Waldszenen in The Woods.

In The Boys Staffel 3 wird Black Noir von Halluzinationen von Waldkreaturen heimgesucht, was einige zu der Annahme veranlasst hat, dass seine Cartoon-Freunde aus seiner Zeit in The Woods stammen. Nicht alle sind überzeugt, aber es ist eine interessante Theorie.

Was halten Sie von dieser Idee?