Gen V erscheint im September, Reacher-Saison 2 im Dezember

Um Prime Day abzurunden, gab Amazon einen kleinen Einblick in eine Reihe von Filmen und Shows, die für später im Jahr 2023 geplant sind. Inmitten dieser Sammlung befanden sich Reacher, Gen V, The Wheel of Time und ein paar andere Goodies, von denen viele endlich Veröffentlichungsfenster erhielten.

Prime Video hat verraten, dass Gen V irgendwann im September debütieren wird. The Boys Spin-off dreht sich um einen Haufen junger Superhelden während ihrer Zeit an der Universität.

Hinzu kommt, dass die zweite Staffel der von Alan Ritchson geleiteten Reacher im Dezember debütieren wird und diese Adaption der berühmten Figur fortsetzt.

Darüber hinaus sind ein paar Originalfilme geplant, darunter ein Wrestling-Film namens Cassandro, ein politischer Film mit Jamie Foxx und Tommy Lee Jones namens The Burial und ein Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy in der Hauptrolle und bekannt als Candy Cane Lane, wobei diese Filme im September, Oktober bzw. Dezember debütieren.

Sehen Sie sich die einzelnen Filme im Sneak-Peek-Trailer unten an.