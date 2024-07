Gen V: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind jetzt in vollem Gange

HQ

Während wir auf die letzte Folge von The Boys: Season 4 warten, der vorletzten Staffel der beliebten TV-Show, wurde bekannt gegeben, dass das Spin-off Gen V mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen hat.

Der Drehbeginn wurde durch die Tatsache verzögert, dass Chance Perdomo, der die Figur Andre Anderson spielte, in diesem Frühjahr starb. Das Team hat gesagt, dass sie Perdomo ehren wollen, indem sie ihn in keiner Weise ersetzen, da sein Held jetzt einfach aus der Serie verschwinden wird.

Wir wissen noch nicht, wann die zweite Staffel starten wird, aber wir gehen davon aus, dass sie als Sprungbrett für The Boys: Season 5 dienen wird, so wie die erste Staffel von Gen V den Grundstein für The Boys: Season 4 gelegt hat.

Was hältst du von Gen V und bist du hungrig auf mehr?