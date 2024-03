Gen V -Autor gibt ein Update zu Staffel 2

HQ

Die Wartezeit zwischen der dritten und vierten Staffel von The Boys war lang - sie dauert immer noch an, wohlgemerkt, aber etwas, das das Warten ein wenig einfacher machte, war die brillante Spin-off-Show Gen V. Gen V zeigte, wie eine Superhelden-College-Erfahrung aussehen könnte, und gab uns auch einen Einblick in die Gesellschaft der Boys außerhalb der Gefilde von Homelander und Billy Butcher.

Jetzt haben wir ein aufregendes Update zu Staffel 2 von Gen V von einem der Autoren. Thomas Schnauz, der zuvor an Breaking Bad und Better Call Saul gearbeitet hat, sagte in einem Interview, dass die Dreharbeiten für dieGen V 2. Staffel innerhalb von 2 bis 3 Wochen beginnen würden.

Das ist erst der Anfang der Dreharbeiten, die wahrscheinlich eine Weile dauern und dann von der Postproduktion gefolgt werden, bei der auch viel Arbeit zu erledigen ist. Dennoch ist es ein vielversprechendes Update und es bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine weitere Staffel von Gen V bekommen, um die Lücke zwischen The Boys Staffel 4 und 5 zu schließen.