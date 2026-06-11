Gen Atlas Schöpfer Fumito Ueda möchte, dass seine älteren Spiele auf mehr Plattformen erscheinen

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Gen Atlas mögen viel aus Fumito Uedas früheren Werken übernehmen, aber das Riesenroboter-Spiel schreibt auch Geschichte für den legendären Schöpfer. Da er mit Epic Games zusammenarbeitet und Unreal Engine 5 verwendet, wird Uedas neuestes Projekt das erste Spiel sein, das er inszeniert hat und das auf dem PC erscheint.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärte Ueda, wie begeistert er ist, dass Menschen auf einer neuen Plattform eines seiner Spiele spielen können. Aber er würde auch gerne sehen, dass seine Klassiker eines Tages auf PC erscheinen. "Wenn es eine solche Gelegenheit gibt, denke ich, dass es nur gute Nachrichten für die Spiele sind", sagte er.

Leider liegt diese Entscheidung nicht allein bei Ueda. Da Sony die Rechte an Ico, Shadow of the Colossus, besitzt und mit ziemlicher Sicherheit auch The Last Guardian im Griff hat, ist es unwahrscheinlich, dass Ueda einfach mit den Fingern schnippt und ein Team daran arbeiten kann, sie in den Steam Store zu bringen. Da PlayStation auch seine großen PC-Veröffentlichungen aufgegeben hat, bezweifeln wir, dass sie derzeit an Portierungen für die Plattform denkt.