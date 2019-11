Gemütliches Video bereitet auf Start von Shenmue 3 vor

Shenmue 2 endete im Jahr 2001 mit einem Cliffhanger und seitdem warten Fans darauf, Ryos Reise fortsetzen zu können. Am kommenden Dienstag, dem 19. November, wird dieser lang ersehnte Traum endlich in Erfüllung gehen, denn für dieses Datum ist die Veröffentlichung der PC- und PS4-Versionen von Shenmue 3 vorgesehen. YS Net und der Publisher Deep Silver haben dafür vor wenigen Tagen einen Launch-Trailer veröffentlicht und wollen auf diese Weise noch einmal Aufmerksamkeit generieren. Unser großer Sega-Fan Kalle will sich das Abenteuer für euch näher ansehen, mal schauen zu wann er das schafft.

