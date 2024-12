Gemma Arterton: "Wird ein weiblicher James Bond wie Mary Poppins nicht von einem Mann gespielt?"

Wir wissen immer noch nicht, wer den nächsten James Bond spielen wird, nachdem Daniel Craig seine Lizenz zum Töten abgegeben hat und sich vom MI6 zurückgezogen hat. An Gerüchten oder Wunschdenken mangelt es jedoch nicht.

In einigen Kreisen haben sich die Leute dieses Mal einen anderen Bond gewünscht, einige hoffen entweder auf einen farbigen Schauspieler oder sogar auf eine Frau. Jetzt hat sich das ehemalige Bond-Girl Gemma Arterton, die das Liebesinteresse des britischen Agenten, Strawberry Fields, in Quantum of Solace spielte - in einem Interview mit der Times (via The Hollywood Reporter) zu der Angelegenheit geäußert, und sie ist von der Idee überhaupt nicht überzeugt.

Stattdessen sagt Arterton: "Wird ein weiblicher James Bond wie Mary Poppins nicht von einem Mann gespielt?", und fügt hinzu: "Manchmal muss man einfach die Tradition respektieren."

Damit schließt sie sich Daniel Craig an, der vor kurzem der Radio Times sagte:

"Die Antwort darauf ist sehr einfach. Es sollte einfach bessere Rollen für Frauen und farbige Schauspieler geben. Warum sollte eine Frau James Bond spielen, wenn es eine Rolle geben sollte, die genauso gut ist wie James Bond, aber für eine Frau?"

Vieles deutet darauf hin, dass diejenigen, die auf einen weiblichen Bond hoffen, letztlich enttäuscht werden, denn selbst die langjährige Produzentin der James-Bond-Reihe, Barbara Broccoli, sagte dies gegenüber Variety, als die Suche nach einem neuen James-Bond-Darsteller begann:

"Er kann jede Hautfarbe haben, aber er ist männlich. Ich glaube, wir sollten neue Charaktere für Frauen erschaffen – starke weibliche Charaktere. Ich bin nicht besonders daran interessiert, einen männlichen Charakter zu nehmen und ihn von einer Frau spielen zu lassen. Ich denke, Frauen sind viel interessanter als das."

Was denkst du, hat Gemma Arterton recht, sollte die Tradition respektiert werden und ein weiblicher Bond wäre das Gleiche wie eine männliche Mary Poppins, oder ist es Zeit für einen neuen Ansatz?