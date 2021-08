Gemischte Matches in FIFA 22: In Pro Clubs werden Fußballerinnen spielbar sein

Der eigene Fußballclub scheint das große Thema von FIFA 22 zu sein und deshalb konzentriert sich ein Teil der Bemühungen von EA Sports in diesem Jahr auf den Spielmodus "Pro Clubs". In dieser überarbeiteten Online-Lobby bildet ihr mit anderen Spielern ein Team, bei dem jeder einen eigenen Sportler steuert. Ihr findet in Pro Clubs viele unterschiedliche Spielstile vor und jedes Mal, wenn ihr aufsteigt, erhaltet ihr Fertigkeitspunkte, die sich auf mehrere Statistiken verteilen lassen.

Das vielleicht größte Feature von FIFA 22 ist aber vielleicht, dass ihr nun auch in Pro Clubs einen weiblichen Avatar erstellen könnt. Das bedeutet wiederum, dass eine Mischung aus männlichen und weiblichen Athleten in diesem Spielmodus zusammenkommen. Weibliche Sportlerinnen werden natürlich ihre eigenen kosmetischen Anpassungsoptionen, 3D-Modelle und Animationen bekommen, sie greifen aber auf die gleichen Fortschrittssysteme wie ihre männlichen Kollegen zu. Das bedeutet folglich, dass es keinen Unterschied in Bezug auf die Leistung oder das Gameplay geben wird. Mehr Eindrücke verraten wir euch in dieser fortlaufenden Vorschau.