Geliebte Game Boy Advance Mario-Spiele kommen nächste Woche zu Nintendo Switch Online

HQ

Die Tatsache, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bereits von weit mehr als 10 Millionen Gaming-Enthusiasten gespielt wird, macht deutlich, dass die Leute heutzutage viel Spaß auf Nintendo Switch haben. Das hält die Leute nicht davon ab, nach einem neuen Mario-Spiel zu fragen. Nun, wir bekommen wenigstens etwas mehr, um die Zeit totzuschlagen, während wir darauf warten.

Dieser neue Trailer verrät, dass Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 und Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 am 26. Mai in die Bibliothek von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaketen aufgenommen werden. Das bedeutet, dass die gesamte Super Mario Advance-Serie nächsten Freitag auf der Hybridkonsole verfügbar sein wird.