Geleakte Bilder zeigen Lego und Pokémon Zusammenarbeit zur Erweiterung mit dem Arcanine-Set

HQ

Bisher hat die Zusammenarbeit zwischen Lego und Pokémon nicht wirklich enttäuscht, denn es gab nicht nur erschwinglichere Sets mit Pikachu und Eevee, sondern diese Kombination hat auch zu einem der größten Lego-Sets aller Zeiten geführt, dem riesigen Ausstellungsstück mit Glurak, Glurak und Venusaur.

Wir erwarten irgendwann jede Menge zusätzliche Lego-Pokémon-Sets, und es sieht so aus, als würde eines bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Leute von Bricks Up haben über die durchgesickerten Informationen berichtet, die darauf hindeuten, dass ein Lego-Arcanine-Set in Planung ist und im August debütieren könnte.

Natürlich sind solche Leaks, die die durchsichtige Box des Sets zeigen, fast immer korrekt, was darauf hindeutet, dass dieses Set mit 1.190 Teilen und einem Modell der berühmten Feuerkreatur tatsächlich fast da ist.

Das Leak erwähnt außerdem, dass das Set für £89,99/€99,99 verkauft wird und Teil von Legos Sommer- und speziell August-Kollektion ist, die im Laufe des Monats insgesamt 16 neue Sets anbietet (nicht alle werden mit Taschenmonstern zu tun haben).

Werbung: