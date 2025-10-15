Gel Blaster enthüllt neuen Halo Plasma Blaster

HQ

Gel Blaster und Halo haben sich zusammengetan, um einen neuen Blaster zu entwickeln, der dem Plasmagewehr des Pakts nachempfunden ist. Das Plasmagewehr, das hauptsächlich von der Infanterie des Pakts verwendet und hauptsächlich den Elitesoldaten zugeschrieben wird, ist eine der berühmtesten Alien-Waffen aus der Halo-Serie, und jetzt können Sie Ihre eigene, viel weniger tödliche Version erhalten.

Zu einem Preis von 119,95 US-Dollar (normalerweise 149,95 US-Dollar) im Shop von Gel Blaster kommt der Halo Type-25 Plasma Blaster X mit einem vollautomatischen Design, das im Stil der berühmten Covenant-Waffe modelliert ist. Er kann Gellets (Gelkugeln) bis zu 160 Fuß weit schießen und bis zu 600 davon auf einmal aufnehmen.

LED-Leuchten verleihen dem Blaster ein authentischeres Gefühl, und die schnelle USB-Aufladung hält Sie so lange in Aktion, bis Ihnen unweigerlich die Gellets ausgehen. Irgendwo zwischen einem Paintball und einer Nerf-Kugel sind Gellets dazu gedacht, ein wenig zu stechen, also versuche nicht, eine Alien-Invasion mit ihnen zu stoppen. Aber wenn Sie Freunde haben, die bereits Lust haben, mit Ihnen ein bisschen Kirchenbank zu spielen, können Sie sich den Halo Gel Blaster hier ansehen.

Werbung: