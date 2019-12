Geistlicher aus Vatikan startet Minecraft-Server, um toxische Online-Kultur zu bekämpfen

Dass zu viele Menschen nicht in der Lage sind, auf andere Lebewesen Rücksicht zu nehmen, zeigt sich in der relativen Anonymität des Internets leider allzu häufig. Viele...

Angeblich spielen über 112 Millionen Spieler monatlich Minecraft

am 17. September 2019 um 13:21 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wenn man von großen Titanen im Gaming-Sektor spricht, kommen uns häufig Marken, wie Call of Duty oder Fortnite in den Sinn, aber man darf Minecraft auch nach all den...