Geige aus dem 18. Jahrhundert soll für 18 Millionen Dollar versteigert werden

Wenn Sie in die Welt der klassischen Musik einsteigen wollten und nach einer Geige zum Üben Ausschau gehalten haben, können wir mit Sicherheit sagen, dass diejenige, die versteigert und von der New England Conservatory gespendet wurde, wahrscheinlich außerhalb Ihrer Preisklasse liegt.

Das NEC bietet eine Geige an, die der italienische Handwerker Antonio Stradivari während seiner größten Epoche im 18. Jahrhundert anfertigte. Die Geige ist eine Joachim-Ma-Stradivari und wird voraussichtlich eine satte Summe von bis zu 18 Millionen Dollar erzielen, wenn sie versteigert wird.

Die Auktion wird von Sotheby's am 7. Februar in New York im Rahmen seiner Masters Week durchgeführt, wobei der Erlös der Auktion an Studentenstipendien geht, wie vom Spender der Geige, dem NEC-Absolventen Si-Hon Ma, vorgesehen.

Laut Reuters befand sich die Geige selbst angeblich im Besitz des Geigers Joseph Joachim aus dem 19. Jahrhundert, von dem angenommen wird, dass er bei der Uraufführung 1879 das Violin Concerto in D Major, Op. 77 auf dem Instrument aufgeführt hat. Unnötig zu erwähnen, dass es ein Relikt und ein sehr seltenes Stück Musikgeschichte ist.

