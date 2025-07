Geht nicht zu früh! Superman hat zwei Post-Credits-Szenen

HQ

Auf den Schultern von Superman liegt eine Last, die vielleicht nur der Man of Steel tragen kann. Dieser Film, der am 11. Juli Premiere feiert, wird der Auftakt des Kinofilms DC Universe sein, dem Neustart von DC Studios, nachdem der DC Extended Universe abgestürzt und verbrannt ist. Zu sagen, dass die Erwartungen hoch sind, ist vielleicht eine Untertreibung, und bald werden wir wissen, wie gut oder schlecht der Film ist.

Aber wie sieht es mit zukünftigen DC Universe -Bemühungen aus, wie z. B. Supergirl im Jahr 2026? Nun, da das Social-Media-Embargo für den Film aufgehoben wurde und einige beginnen, kurze Gedanken über den Film zu teilen, ist herausgekommen, dass Superman nicht mit einer, sondern mit zwei Post-Credits-Szenen abgeschlossen wird, wie in The Hollywood Handle beschrieben.

Welche das sein werden, bleibt unklar, aber es scheint wahrscheinlich, dass es um Supergirl gehen wird, vielleicht um Milly Alcocks Charakter, der zurückkehrt, um ihren Hund Krypto zu holen, und vielleicht eine zweite, die sich um einen Bösewicht dreht und eine eventuelle Rückkehr ankündigt. Zumindest scheint dies nach den jüngsten Superheldenfilmen anderswo eine solide und erwartete Formel zu sein.

Hast du vor, dieses Wochenende Superman zu schauen?