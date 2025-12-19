Geheime Vorstellung weckt Vorfreude auf die Zukunft von Starfield

HQ

Wir wissen bereits, dass Bethesda an neuen Inhalten für Starfield arbeitet, aber wir haben dazu keine weiteren Informationen erhalten. Das Studio hat außerdem mehrfach angedeutet, dass sie noch mehr Projekte für ihr Space RPG in der Pipeline haben, und es gibt Gerüchte, dass es für PlayStation 5 und Switch 2 erscheinen wird.

Nun berichten mehrere Quellen, dass etwas in Arbeit ist, und Starfield News behauptet, dass kürzlich eine geheime Präsentation die Teilnehmer beeindruckt hat:

"Vor kurzem fand eine Vorführung der kommenden Inhalte von #Starfield hinter verschlossenen Türen statt, die die Teilnehmer sehr gespannt auf die Zukunft des Spiels gemacht hat."

Windows Central-Redakteur Jez Corden sagt, er habe ähnliche Informationen gehört, und es scheint, dass ein ziemlich bedeutendes Update für Starfield in Arbeit ist. Offenbar wird es nicht ganz an die Behandlung von Cyberpunk 2077 heranreichen, aber der Vergleich zeigt trotzdem, dass wir im nächsten Jahr vielleicht etwas wirklich Spannendes haben, worauf wir uns freuen können.