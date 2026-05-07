Geheimdienstquellen: Der Kreml erweitert die Jagd auf Abweichler im In- und Ausland

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Berichten zufolge haben Wladimir Putin und das russische Regime ihre Bemühungen verstärkt, Oppositionsfiguren im Land zu identifizieren und festzuhalten. Insbesondere diejenigen, die als Unterstützung der Ukraine gelten und gegen die Invasion gelten, die vor mehr als vier Jahren begann.

Laut westlichen Geheimdienstquellen hat sich die Definition des Kremls etwas erweitert und schließt nun russische Dissidenten sowie solche mit ausländischem Hintergrund und Verbindungen zum ukrainischen Widerstand ein.

Im Bericht werden mehrere Fälle in Europa hervorgehoben, darunter der von Wladimir Osetjkin, einem bekannten Menschenrechtsaktivisten, der angeblich im vergangenen Jahr einen Attentatsversuch in Frankreich überlebte, bei dem vier Verdächtige aus Dagestan festgenommen wurden.

Ähnliche Pläne sollen in anderen Ländern wie Polen und Deutschland vereitelt worden sein.

Der Bericht hebt außerdem einen russischen Überläufer und ehemaligen Piloten der Verteidigungsstreitkräfte des Landes hervor, der vor zwei Jahren von mutmaßlichen russischen Agenten in Spanien getötet wurde. Der Kreml hat sich zu den Informationen bisher nicht geäußert.