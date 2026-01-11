Geh zur Seite, Knives Out, Agatha Christie's Seven Dials wird deine nächste Netflix-Whodunnit-Obsession

HQ

Dezember 2025 war der Monat Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, als der gefeierte Whodunnit-Film auf Netflix erschien und die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zog. Im Anschluss daran hat der Streamer einen weiteren Whodunnit in seinem Arsenal, indem er versucht, eines der Werke der berühmten Autorin Agatha Christie zu adaptieren.

Bereits nächste Woche, am 15. Januar, wird die Streaming-Plattform mit Agatha Christie's Seven Dials erweitert, einer Miniserie mit drei Episoden, die die Geschichte der jungen Aristokratin Lady Eileen "Bundle" Brent erzählen soll, während sie einen eigenartigen Fall rund um den Mord an ihrem Liebesinteresse im Elternhaus aufdeckt.

Mit Mia McKenna-Bruce in der Hauptrolle sind in dieser Serie einige große Namen vertreten, darunter Helena Bonham Carter und Martin Freeman. Zweifellos wird es, wenn es ein Hit wird, den Weg für weitere Agatha-Christie-Adaptionen mit der "Queen of Crime" auf Netflix ebnen.

Da die Premiere näher rückt, sehen Sie sich unten die offizielle Zusammenfassung und den Trailer an.

"Als eine prunkvolle Landhausparty in einem Mord endet, macht sich ein witziger junger Aristokrat daran, das Rätsel in dieser Verfilmung von Agatha Christies Roman zu lösen."