Gegner des zentralistischen Regimes in Indonesien verwenden die Piratenflagge von One Piece als Symbol

Die neuesten Nachrichten über Indonesien . Sicherlich, als Eiichiro Oda, der Schöpfer des One Piece-Mangas, sich nicht hätte vorstellen können, dass seine amüsante "Jolly Roger"-Flagge (wie Piratenflaggen mit Totenkopf und gekreuzten Knochen genannt werden) nicht nur ein Symbol für Widerstand und Freiheit auf seinen Seiten sein würde, sondern dass sie drei Jahrzehnte später eine Generation von "Rebellen" in Indonesien dazu inspirieren würde, sich gegen eine Zentralregierung zu stellen.

Der Funke wurde entzündet, als Bürgerproteste gegen Gesetzesänderungen des derzeitigen Präsidenten, des ehemaligen Generals Prabowo, ausbrachen, die Kürzungen des Sozialbudgets vorsahen, dem Militär mehr Macht in der Regierung geben und die Regierung eines Landes aus Tausenden von besiedelten Inseln zentralisieren sollten.

Als der Präsident in einer Rede an die Nation dazu aufrief, stolz die rot-weiße Nationalflagge zu hissen ("rot für das vergossene Blut für die Unabhängigkeit, weiß für die Reinheit der Seele"), beschloss eine spontane Bewegung in verschiedenen Teilen des Landes, stattdessen die Flagge des fiktiven Piraten Monkey D. Ruffy aufzuhängen. der Protagonist des Manganimes One Piece. In der Fiktion hisst Ruffy seine Piratenflagge nicht, um die Schwachen auszuplündern, sondern auch, um eine Weltregierung herauszufordern, die die Freiheit beschneidet.

Aufgrund der Beliebtheit von One Piece bei Indonesiern jeden Alters bieten die Flaggen eine Möglichkeit, "das Bewusstsein für politische Themen auf eine andere und einzigartige Weise zu schärfen", sagte Dominique Nicky Fahrizal, Forscher am Center for Strategic and International Studies. Andere indonesische Bürger sagen, das Hissen der Flagge sei ein "Symbol dafür, dass wir dieses Land lieben, aber nicht ganz mit seiner Politik einverstanden sind".

Indonesiens Demokratie ist noch eine junge und fragile Regierungsform, die noch gewisse Mechanismen vergangener Macht in sich trägt. 1998 wurde die Regierungsstruktur grundlegend reformiert, und erst 2004 konnten die Bürger zum ersten Mal seit 1945 (dem Jahr der Unabhängigkeit von den Niederlanden) ihren Präsidenten und Vizepräsidenten wählen.

"Obwohl dieses Land offiziell unabhängig ist, haben viele von uns diese Freiheit in ihrem täglichen Leben nicht wirklich erlebt.

"Sie haben gezeigt, dass der Traum von Monkey D Ruffy, der einfache und unerschütterliche Wunsch, frei zu sein, das Einzige ist, was sie wirklich fürchten."

