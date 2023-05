Gegenwärtige und zukünftige Fernseher laut Samsung: 8K, KI, IoT und sogar NFTs

HQ

Wie es jedes Jahr üblich ist, erfahren wir in der Regel auf Veranstaltungen wie der Consumer Electronics Show in Vegas von den neuen Produkten eines Herstellers, bevor wir diese Veröffentlichungen in Ihrem lokalen Markt genießen können. Und während Samsung auf der CES 2023 Anfang des Jahres über seine neuen MicroLED-Fernseher und den opulenten Gaming-Monitor Odyssey Neo G9 sprach, erhalten die europäischen Verbraucher jetzt endlich die erwarteten neuen Angebote von QLED- und OLED-Fernsehern, die Sie an dem "C" am Ende der Modellnummer erkennen können, um die Modellreihe 2023 zu kennzeichnen.

Dave Das, Samsung Iberia Consumer Electronics neu ernannter Präsident, sprach bei einer Veranstaltung in Madrid über die Strategie des Unternehmens. Ihre Idee ist es, und das schon seit einiger Zeit, die Benutzererfahrung im Vergleich zum heutigen technologischen Stress zu einer ruhigeren Interaktion zu machen. Um dies zu erreichen, optimiert Samsung die Schnittstellen und verbindet jedes Gerät einfach mit dem Fernseher als Mainframe, während gleichzeitig sein umweltfreundliches Engagement unterstrichen wird.

Mit den neuen 8K-Panels und durch die Zusammenarbeit mit seinen Partnern versucht Samsung, das zu adressieren, was immer noch die erste Sorge der Verbraucher in Bezug auf das Format ist: tatsächlich gute 4320p-Inhalte zu finden. Vor diesem Hintergrund werden Videos, die in dieser Auflösung auf YouTube hochgeladen werden, auf dem Begrüßungsbildschirm des Fernsehgeräts hervorgehoben. Ebenso sind die High-End-Modelle auch in der Lage, NFT-verknüpfte Kunstwerke in vollem 8K zu lesen und anzuzeigen. Außerdem können Gamer diese Bildschirme mit 8K-Grafik bei 144 Hz füttern, solange sie natürlich eine GPU der neuen Generation besitzen.

Aber die Leistung ist nicht nur eine Frage der Hardware, denn Samsung setzt wie andere Marken auch auf Upscaling-Algorithmen und KI, um Quellen unter 8K und 4K zu heben. Hier wenden sie "Auto HDR Remastering für KI-gestütztes Upscaling von SDR-Inhalten" an, die alle von den Neural Quantum Processor von 2023 ("jetzt mit 64 neuronalen Netzen") gehandhabt werden.

Was die Produkte selbst betrifft, so besteht das Angebot 2023 aus zwei Produktreihen in drei Größen. Bevor wir sie in den Büros von Gamereactor testen, verspricht Samsung dank Autolumineszenz noch tiefere Schwarztöne und prahlt auch mit der Veröffentlichung des allerersten OLED HDR-FERNSEHERS, der über eine Farbpalette verfügt, die von Pantone für eine bessere Wiedergabetreue zertifiziert ist.

Die überlegene S95C-Linie folgt dem Infinity-Design, während die S90C-Linie das Laserslim-Design verwendet, sowohl in 55-, 65- als auch in 77-Zoll-Varianten (überprüfen Sie Ihre lokalen Preise, da diese variieren können):

Modelos Neo QLED 8K 2023 - unverbindliche Preisempfehlung in Euro





QN900C ab 5.799 € (65")



QN800C ab 4.199 € (65")



QN700C ab 2.899 € (55")



Samsung Neo QLED 4K 2023 - unverbindliche Preisempfehlung in Euro





QN95C ab 2.799 € (55")



QN90C Ab 1.699 € (43")



QN85C ab 1.899 € (55")



Samsung OLED 2023 - unverbindliche Preisempfehlung in Euro