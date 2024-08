Gegenstände aus dem Battle Pass von Fortnite werden irgendwann in den Item-Shop kommen

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Epic Games angekündigt, dass Gegenstände, die in Battle Passes von Fortnite gefunden wurden, schließlich auf den Item Shop im Spiel kommen werden. Nach 18 Monaten oder länger kann es sein, dass ein Artikel und seine Stile in den Shop kommen, sodass du deine hart verdienten V-Bucks für einen einzelnen Artikel ausgeben kannst, wenn du den Pass verpasst hast, wo er ursprünglich erhältlich war.

Da es sich bei Item Shop um einen rotierenden Shop handelt, wird nie bestätigt, dass ein Gegenstand 18 Monate nach seinem Pass-Debüt dort landen wird. Ebenso werden Lego-Stile immer in die Shop kommen, unabhängig davon. Als Grund für diese Philosophieänderung fügt Epic hinzu:

"Ein Grund für diese Änderung ist, dass wir möchten, dass die Spieler in Zukunft in den Genuss von Battle Pass-Inhalten kommen, wie z. B. Outfits, die auf beliebten lizenzierten Charakteren basieren."

Für diejenigen, die sich fragen, Battle Passes bleiben so, wie sie sind, kosten 950 V-Bucks und haben Seiten mit Gegenständen, die du durch das Sammeln von Erfahrung im Spiel freischalten kannst.