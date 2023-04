Gegen Bam Margera wurde Haftbefehl erlassen

HQ

Bam Margera scheint heutzutage immer in den Schlagzeilen zu sein, und normalerweise nie für sehr gute Dinge. Bei diesem jüngsten Vorfall wird der ehemalige Jackass-Star von der Polizei gesucht, nachdem es zu einem angeblichen Übergriff in seinem Haus in Philadelphia gekommen sein soll, bei dem der Skateboarder seinem Bruder ins Gesicht geschlagen haben soll.

Wie Sky News feststellte, hat die Polizei einen Haftbefehl gegen Margera erlassen, da er nach der Auseinandersetzung in den Wald geflohen ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde.

Was die Auseinandersetzung verursacht hat, sagte Margeras Bruder Jesse, dass Bam am Morgen des Vorfalls an seine verschlossene Schlafzimmertür geklopft habe, bevor ein Streit ausbrach und Jesse "leichte Verletzungen" erlitt. Die örtliche Polizei sagt auch, dass sie eine "bedrohliche" Notiz entdeckt hat, die Bam unterschrieben hat.

Der Haftbefehl gegen Bam besagt, dass er wegen "Körperverletzung, Belästigung und vierfacher 'terroristischer Bedrohungen'" angeklagt ist.