GeForce Now erhält ein Upgrade auf die RTX 4080

Der Streaming-Service GeForce Now von Nvidia ist eine großartige Möglichkeit, High-End-Gaming-Leistung zu erleben, auch wenn Sie nicht über die Hardware in Ihrem Rig verfügen. Nvidia möchte diesen Dienst aktualisieren, indem es Benutzern eine neue Mitgliedschaftsoption im Ultimate-Paket bietet und diesen Mitgliedern gleichzeitig Zugriff auf 4080-GPUs gewährt.

Mit der 5-fachen Leistung einer Xbox Series X hofft Nvidia, das Erlebnis mit seiner neuen Ultimate-Mitgliedschaft näher an das lokale Gaming heranzuführen. Sie können mit 240 FPS aus der Cloud mit Raytracing und DLSS3 streamen. Es kostet 19,99 € pro Monat für die Ultimate-Mitgliedschaft, oder Sie können 99,99 € für 6 Monate bezahlen.

Diejenigen, die bereits die 3080 GeForce Now-Mitgliedschaft erleben, werden auf eine 4080 aktualisiert, da die neue Hardware später in diesem Monat für diejenigen in Nordamerika und Europa eingeführt wird, wobei andere Regionen in den folgenden Monaten Zugang erhalten.