Gefahren als Terminator T-800 im eigenen Gameplay von Mortal Kombat 11 gebannt

Die Mortal-Kombat-Serie von den Netherrealm Studios bietet viele interessante und unterhaltsame Gastcharaktere, es gibt mit Mortal Kombat vs DC Universe sogar ein ganzes Crossover-Spiel, das nur zu diesem Zweck geschaffen wurde. Wir haben Feinde und Verbündete aus verschiedensten Universen gesehen, besonders gern gesehen sind die Bösewichte aus ikonischen Horrorserien, wie das Xenomorph (Alien), der Predator, Freddy Krueger und Jason Voorhees. Im neuesten Ableger der Reihe, Mortal Kombat 11, können wir endlich als gefährlicher Android spielen und genau das haben wir auch direkt getan.

Wir hatten Spaß daran, als Terminator T-800 die Ärsche von Jade, Sub-Zero und Baraka aufzureißen (oder sie zumindest leicht zu treten). Unser Spieler David hat sein Bestes gegeben, mit schweren Charakteren kommt er eigenen Aussagen zufolge aber einfach nicht so richtig klar... In einem Clip haben wir diese (Un-)Fähigkeit deshalb dafür genutzt, um euch das Endoskelett des T-800 in Aktion zu zeigen. In den anderen beiden Videos bekommt ihr verschiedene Eindrücke der neuen Spielfigur. Der T-800 ist ab heute für diejenigen verfügbar, die das sogenannte Kombat Pack von Mortal Kombat 11 gekauft haben - alle anderen müssen sich noch bis zum 15. Oktober gedulden.

You watching Werben

You watching Werben