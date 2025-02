Gefahr und Ruhm ist das Thema des neuesten Teasers F1

HQ

Dieser Sommer wird ein riesiger Sommer für die Kinobesucher werden. Die Fantastic Four halten Einzug in die Marvel Cinematic Universe, Superman startet die DC Universe, Jurassic World wird wiedergeboren, die Live-Action-Adaption How to Train Your Dragon wird debütieren, Ana de Armas wird das John Wick -Franchise erweitern, und neben unzähligen anderen arbeiten Brad Pitt und der Regisseur von Top Gun: Maverick für einen Formula 1 -Film zusammen.

Der Film, der einfach als F1 bekannt ist, wird voraussichtlich Ende Juni am 27. Juni in die Kinos kommen, und neben Pitt in der Hauptrolle sind in dem von Joseph Kosinski inszenierten Film auch Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia und Javier Bardem zu sehen.

Der Film wird von einigen produziert, die mit dem Motorsport vertraut sind, darunter Lewis Hamilton, und er wurde in den letzten Jahren bei mehreren Grand Prix vor Ort gedreht. Wir haben in der Vergangenheit Ausschnitte des Films gesehen, und wenn man bedenkt, dass es der Super Bowl am letzten Abend war, ist gerade ein weiterer Teaser erschienen.

Schauen Sie sich das unten an, um ein weiteres Beispiel dafür zu erhalten, warum F1 ganz oben auf Ihrer Liste der am meisten erwarteten Filme für den kommenden Sommer stehen sollte.