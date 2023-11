Geeked Week: Netflix verdoppelt sein Gaming-Engagement

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Netflix eine bedeutende Zukunft im Spielesektor vor Augen hat. Der Streaming-Titan bietet jetzt komplette Spiele als Teil seines gebündelten Dienstes an und besitzt sogar First-Party-Studios, darunter Oxenfree II: Lost Signals-Entwickler Night School Studio. Und das alles zusätzlich zu dem wohl besten Angebot an Videospiel-TV-Serien, Anime und Filmadaptionen auf dem Markt. Wie Sie sehen können, liegt die Zukunft von Netflix eindeutig irgendwo im Spielebereich.

Im Rahmen der diesjährigen Geeked Week haben wir den nächsten Schritt in diese Gaming-Zukunft gesehen. Wir haben nicht nur Trailer für kommende Adaptionen und spielzentrierte Unterhaltung erhalten, wie das bevorstehende Scott Pilgrim Takes Off, sondern auch Ankündigungen zu einer ganzen Reihe tatsächlicher Spiele, die später in diesem Jahr und im Jahr 2024 auf Netflix erscheinen werden, von denen viele brandneue Erfahrungen sind, die mit einigen der aufregendsten kommenden Ergänzungen der Streamer übereinstimmen.

Wenn Sie Oxenfree II: Lost Signals noch nicht ausgecheckt haben, können Sie dies jetzt noch tun. Aber Sie können auch Titel wie Moonlighter, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Spiritfarer, Twelve Minutes, Dead Cells, Dead Cells, Football Manager 2024 Mobile und sogar gefeierte Erlebnisse wie Sam Barlows Immortality. Die Liste der Spiele wird oft übersehen und unterschätzt, wahrscheinlich aufgrund der Liste der eher uninspirierten Projekte, die gemacht wurden, um die beliebtesten Shows und Filme von Netflix zu stärken (wir schauen uns die Spiele Too Hot To Handle an), aber das hält Netflix nicht davon ab, den Spielebereich weiter zu erkunden.

Leanne Loombe, VP of External Games bei Netflix, sagte uns: "Wir versuchen sicherzustellen, dass es für jeden ein Spiel auf Netflix gibt. Egal, ob du jeden Tag spielst oder ob du noch nie ein Spiel gespielt hast. Daher ist diese Vielfalt und Breite in unserem Portfolio wirklich wichtig."

Loombe fuhr fort: "Wir konzentrieren uns sehr stark auf wiedererkennbare IP und einige wirklich großartige Indie-Spiele, und das ist wirklich dazu da, um uns auf das große Geeked Week-Erlebnis zu konzentrieren und es super zu bedienen."

Auf die Frage, was dies für das anhaltende Engagement von Netflix in der Spieleindustrie bedeutet und was die Zukunft für die Bemühungen von Netflix in diesem Bereich bereithält, fügte Loombe hinzu: "Wir sind im Moment etwas mehr als 80 Spiele und das seit November 2021. Wir wollen eine regelmäßige Kadenz von Spielen haben, genau wie wir es auf der Film- und TV-Seite tun. Ein Teil der Spiele besteht darin, unserem Mitgliederabonnement mehr Wert und mehr Freude zu verleihen, daher wollen wir, wo immer möglich, jede Woche einen kontinuierlichen Fluss von Spielen aufrechterhalten.""Ihr könnt davon ausgehen, dass wöchentlich mehr und mehr Spiele kommen, in diesem und auch im nächsten Jahr."

Mit Blick auf die Zukunft hat Netflix allein im Jahr 2024 bereits eine Reihe von Spielen angekündigt, die es in seinen Dienst aufnehmen will. Einige dieser Spiele sind Titel, die bereits anderswo mit begeisterten Kritiken und Beifall debütiert haben, darunter Supermassives Hades, Acid Nerves Death's Door, Theklas Braid, Anniversary Edition und Askiisofts Katana Zero. Hinzu kommt eine Reihe von Neueinführungen, die auf den bereits erfolgreichen Serien und Filmen auf der Streaming-Plattform aufbauen sollen.

HQ

Mit dem anhaltenden Erfolg von Money Heist veröffentlicht Netflix ein Spiel, das es den Spielern ermöglicht, sich der Crew anzuschließen, mit der alles begann, um ein Abenteuer zu erleben, bei dem Ihre Entscheidungen wichtig sind. Money Heist wird zusammen mit der Spin-off-Serie starten und exklusiv und nur für Netflix-Abonnenten verfügbar sein.

Sobald die Fans die Chance hatten, die lang erwartete Fortsetzung von Aardman zu sehen und zu genießen, wird der Streamer auch einen Echtzeit-Top-Down-Heist-Titel veröffentlichen, in dem Spieler Squad-basierte Mechaniken verwenden, um Hühner von ikonischen Orten der Serie nach Chicken Island zu infiltrieren und ihnen zu helfen, nach Chicken Island zu entkommen. Chicken Run: Eggstraction wird ebenfalls nur für Netflix-Abonnenten verfügbar sein.

Schließlich oder zumindest aus den Spielen, von denen wir wissen, dass sie in den ersten Monaten des Jahres 2024 zu Netflix kommen werden, ist The Dragon Prince: Xadia. Dieses kooperative Action-RPG stammt von Wonderstorm, dem gleichen Team, das auch die erfolgreiche Zeichentrickserie entwickelt hat, und lässt die Spieler Missionen unternehmen, um gegen Bösewichte aus der Serie zu kämpfen und sich ihnen zu stellen und dabei neue Geschichten zu entdecken. Während dieses Spiel für mobile Nutzer exklusiv über Netflix erhältlich sein wird, wird das Spiel irgendwann auch für den PC erscheinen.

Loombe sagte uns: "Wir können wirklich authentische Spielerlebnisse rund um diese IPs schaffen, die sehr eng mit der TV-Serie oder dem Film verbunden sind, und so werden wir definitiv viel mehr davon sehen. Ich denke, das ist der Punkt, an dem wir uns ansetzen werden, ich denke, das ist es, was unsere Fans und unsere Mitglieder verlangen. Das ist also eine Sache, die dazu beitragen wird, unser Spieleportfolio von anderen zu unterscheiden."

Auf die Frage, wie Netflix normalerweise Spiele von Drittentwicklern zu Netflix bringt, erzählte uns Loombe, dass es sich oft um ein wechselseitiges Gespräch zwischen dem Streamer und den Spielestudios handelt.

"Um ehrlich zu sein, funktioniert es in beide Richtungen. Es gibt einige Entwickler, bei denen wir wirklich an ihrer speziellen IP und dem Spiel, das sie zuvor gemacht haben, interessiert sind. Hades ist ein fantastisches Spiel. Es kommt also wirklich auf den Partner an. Manchmal gehen wir zum Entwickler und fragen: "Ist es möglich, eine Version dieses Spiels für das mobile Erlebnis zu machen?" Manchmal kommen diese Entwickler zu uns und sagen, dass wir uns sehr darauf freuen, ein Handyspiel zu entwickeln, und wir denken, dass Netflix die perfekte Plattform dafür ist. Es ist wirklich ein wechselseitiges Gespräch."

Da der Schwerpunkt darauf liegt, sein Spieleportfolio weiter auszubauen und sich weiter zu verpflichten, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um mobile Versionen ihrer Spiele auf die Streaming-Plattform zu bringen, wurde Loombe gefragt, ob Netflix eine Zukunft im PC- und Konsolenbereich sieht.

"Wir konzentrieren uns heute sehr stark auf Mobile. Wir haben unsere Cloud-Technologie angekündigt, wir befinden uns gerade in einem sehr frühen Stadium mit unserer Cloud-Technologie... Unsere Cloud-Infrastruktur und -Technologie wird es den Mitgliedern ermöglichen, auf dem PC und auf dem Fernseher zu spielen, und das bedeutet, dass wir auf der gesamten Plattform mehrere Plattformen haben werden... Das ist im Moment wirklich unser Fokus aus einer Plattformstrategie. Auch in Zukunft werden wir neu bewerten, was für unser Portfolio sinnvoll ist."

Loombe fuhr fort, als er nach weiteren Informationen über die Zukunft der Netflix-Spiele auf Xbox und PlayStation gefragt wurde: "Ich denke, es ist immer ein Gespräch als Teil unserer Strategie und darüber, wohin wir das Portfolio führen wollen. Wie bereits erwähnt, ist Mobile eine wirklich große Chance für uns, und wir sehen ein erstaunliches Potenzial, unsere Mitglieder auf diese Weise über Mobilgeräte und dann natürlich über das Fernsehen zu bedienen, denn dort erleben unsere Mitglieder Netflix wirklich. Wir wollen unsere Mitglieder dort abholen, wo sie sind, vor dem Fernseher und vor den PCs und Laptops über die Cloud, und das ist im Moment wirklich unser Fokus."

In letzter Zeit haben wir gesehen, wie Netflix seinen Mitgliedern Werbung anbietet, mit verschiedenen Stufen, die entweder billiger sind und Werbung enthalten, oder teurer sind und sie vermeiden. Auf die Frage, ob wir jemals Werbung in das Spieleportfolio von Netflix aufnehmen werden, antwortete Loombe lapidar: "Es gibt keine Pläne für Werbung in Spielen."

Was Loombe direkt bestätigte, ist, dass es bei der Zukunft von Netflix im Spielebereich um mehr geht, als nur Spiele für seine Mitglieder zu entwickeln oder zu entwickeln. Es besteht die Absicht, die Entwicklung von Fernsehen oder Filmen auf der Grundlage seiner Projekte zu untersuchen, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass das Angebot des Streamers an Videospieladaptionen im Laufe der Zeit weiter ausgebaut wird.

Konkret sagte Loombe: "Ich denke, das ist definitiv möglich. Ja, unsere Strategie funktioniert absolut in beide Richtungen. Es wird also sicher noch mehr in diesem Bereich kommen."

Netflix hat große Pläne im Gaming-Bereich. Es ist zwar klar, dass die Absicht besteht, den Mobil- und Cloud-Markt weiter zu erkunden, aber Netflix hat nicht die Absicht, in seinen Bemühungen, seinen Mitgliedern Videospiele als Teil seines Abonnements anzubieten, nachzulassen. Vielleicht ist es an der Zeit, endlich einige der Spiele auszuprobieren, die bereits verfügbar sind...