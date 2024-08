Geekay Esports lässt Hellraiser und Neskin fallen

HQ

Mit dem Rainbow Six: Siege Esports World Cup -Turnier in der Tasche hat Geekay Esports beschlossen, eine Reihe von Änderungen an seinem aktiven Kader vorzunehmen, nachdem das Team beim Turnier überhaupt keinen großen Einfluss hatte.

Die Organisation hat beschlossen, sowohl Luiggi "Hellraiser" Ianelli als auch Caio "Neskin" Szazi fallen zu lassen. Da Hellraiser ein Trainer ist, ist Geekay jetzt auf der Suche nach einem Ersatz für diese Rolle, aber was die aktive Aufstellung betrifft, so ist kein Ersatz für Neskin erforderlich, da das Team zuvor sechs Spieler verpflichtet hatte, obwohl das nicht bedeutet, dass kein Ersatz verpflichtet wird.

Geekay sagt: "Vielen Dank für alles, was Sie getan haben, und viel Glück bei Ihrer nächsten Reise."