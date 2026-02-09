Gedenkstätte für Opfer des Schweizer Barbrandes gerät in Crans-Montana in Brand

HQ

Ein Denkmal, das zu Ehren der Opfer eines tödlichen Neujahrsbrandes in der Schweiz errichtet wurde, fing am frühen Sonntag Feuer, wobei die Polizei angab, das Feuer sei wahrscheinlich durch brennende Kerzen im Inneren des Gedenkens verursacht worden. Das Denkmal war in der Nähe der Bar Le Constellation in der Skistadt Crans-Montana errichtet worden, wo 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden, als eine vollgepackte Feier zu einer der tödlichsten Katastrophen des Landes wurde.

Die provisorische Würdigung, gefüllt mit Blumen, Kerzen und Beileidsbotschaften, fing laut Polizei im Kanton Wallis kurz vor 6 Uhr morgens Feuer. Die Rettungsdienste brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, und niemand wurde verletzt, obwohl mehrere Gedenkgegenstände beschädigt wurden. Ein großes Gedenkbuch mit Botschaften von Besuchern der letzten fünf Wochen wurde aus den Flammen gerettet.

Ermittler sagten , das Feuer sei wahrscheinlich in der Nähe von Kerzen in der Mitte des Denkmals entstanden und schlossen eine Beteiligung Dritter aus. Der Vorfall hat die Wut und Frustration unter den Familien der Opfer neu ausgelöst, die bereits die lokalen Behörden wegen Sicherheitsversäumnissen im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Brand in der Bar kritisieren, die seit 2019 keine verpflichtenden Brandinspektionen mehr durchlaufen hatte. Mehrere Beamte sowie die Miteigentümer der Bar stehen weiterhin unter strafrechtlicher Untersuchung, während die Tragödie weiterhin einen langen Schatten über das Resort wirft...