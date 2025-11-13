Gedenkfeiern für die Anschläge von Paris: Zeiten und wie man sie sehen kann

HQ

Am Donnerstag, den 13. November 2025, gedenkt Frankreich des 10. Jahrestages der Anschläge von Paris 2015. Die Zeremonie findet im Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4. Arrondissement) statt und beginnt um 18.00 Uhr MEZ.

Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, wird die Zeremonie live auf France 2 und TF1 übertragen. Darüber hinaus wird eine riesige Leinwand auf dem Place de la République (11. Arrondissement) es der Öffentlichkeit ermöglichen, die Ehrung im Freien zu verfolgen.

Die Veranstaltung dauert etwa 1 Stunde und 45 Minuten und bringt Überlebende, Angehörige der Opfer, gewählte Amtsträger und Mitglieder der Rettungsdienste zusammen. Nach der offiziellen Zeremonie bleibt der Gedenkgarten von 20:30 bis 23:00 Uhr für Besucher geöffnet, die ihren Respekt zollen möchten.

Für eine historische und bewegende Hommage schalten Sie um 18:00 Uhr MEZ France 2 oder TF1 ein oder besuchen Sie den Place de la République, um die Zeremonie live auf der riesigen Leinwand zu verfolgen. Außerdem, wenn Sie sich außerhalb Frankreichs befinden, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können die Gedenkfeiern auch online verfolgen, indem Sie auf den folgenden Link klicken. Go!