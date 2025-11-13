Gedenkfeier für die Anschläge in Paris: Live ansehen (alles an einem Ort)

HQ

Am Donnerstag, den 13. November 2025, gedenkt Frankreich des 10. Jahrestages der Anschläge von Paris 2015. Wenn Sie in Frankreich sind und die Zeremonien verfolgen möchten, können Sie auf den folgenden Link klicken, um die Zeiten zu erfahren und wie Sie sie sehen können.

Wenn Sie jedoch nicht in der Lage sind, die Zeremonien live zu verfolgen, oder sich außerhalb Frankreichs befinden, haben wir eine Liste mit Videos zusammengestellt, damit Sie keinen Teil der Zeremonie verpassen, die im Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4. Arrondissement) stattfindet und um 18:00 Uhr MEZ beginnen soll.