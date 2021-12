Geburtstagsgruß zum 20. Jubiläum von Ico mit frühen Spielszenen

Heute vor 20 Jahren ist Ico in Japan erschienen, das erste Spiel des japanischen Game Designers Fumito Ueda. Das 3D-Abenteuer ist seit 2002 bei uns in Deutschland erhältlich und bis heute wandelt der Titel im Schatten seines gewaltigen Nachfolgers Shadow of the Colossus. Die Entwickler haben zum heutigen Geburtstag ein aufschlussreiches Video veröffentlicht, das dem Team damals dabei half, sich auf die generelle Stilrichtung von Ico festzulegen.

Die Präsentation zeigt uns frühe Animationen der Charaktere in klinischen 3D-Umgebungen, atmosphärische Umgebungsaufnahmen der surrealen Spielwelt, alternative Designs des gehörnten Jungen und des Mädchens Yorda, sowie den Einsatz lizenzierter Musik. Laut den Entwicklern wurde der Track „Summer Holiday 1999" des Sängers Momus für diese Präsentation gewählt, weil Ueda damals zufällig eine CD mit diesem Song in seinem Schreibtisch liegen hatte. Für die Musik des Spiels war letztlich die Komponistin Michiru Oshima verantwortlich.

In den Gameplay-Aufnahmen lassen sich Bugs, verschiedene Störeffekte und Hinweise auf die Debug-Umgebung finden, die nach Angaben des Studios deshalb nicht entfernt und korrigiert wurden, weil sie „ein Gefühl für die Atmosphäre der Zeit" weitergeben. Das Video wurde im Jahr 1998 erstellt und Team Ico beschreibt die ungeschönte Präsentation als kreativen „Durchbruch".

Quelle und Danke an: Gematsu.