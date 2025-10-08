Gebäudeeinsturz in Madrid fordert vier Tote

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Spanische Rettungskräfte haben den Tod von vier Menschen bestätigt, nachdem ein in Renovierung befindliches Gebäude im Zentrum von Madrid eingestürzt ist. Das Gebäude, das in ein Hotel umgewandelt wurde, gab während der Bauarbeiten nach und ließ nur die Fassade stehen. Die Opfer, drei Bauarbeiter ausländischer Herkunft und der Architekt des Projekts, wurden Stunden später nach einer umfangreichen Suche mit Drohnen und Hunden gefunden. "Mit tiefer Trauer bestätigen wir, dass die Feuerwehrleute von Madrid die Leichen der Menschen geborgen haben, die nach dem Einsturz vermisst wurden." Bürgermeister Jose Luis Almeida schrieb über X. Die lokalen Behörden haben eine Untersuchung der Ursache des Einsturzes eingeleitet, während sich der Bauunternehmer und der Grundstückseigentümer noch nicht zu dem Vorfall geäußert haben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!