Gears-of-War-Film soll "in Kürze" formell angekündigt werden

HQ

Der Filmproduzent Dylan Clark (The Batman) ist anscheinend auch an den Dreharbeiten des kommenden Gears-of-War-Films beteiligt. Im Gespräch mit The Digital Fix machte er deutlich, dass es "bald" eine formelle Ankündigung geben wird. Der Filmemacher hat darüber hinaus keine Informationen zum Projekt geteilt, er wollte die Fans aber wissen lassen, dass ihm die Gears-of-War-Serie sehr am Herzen liege. Bislang umranken dieses ominöse Vorhaben lediglich Gerüchte, deshalb freuen wir uns auf belastbare Infos.