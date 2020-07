Gears Tactics flankiert im Herbst Xbox One

Gears Tactics wurde als PC-Titel konzipiert, doch es ist auch eine Konsolenversion vorgesehen. Der Titel wurde Ende April auf dem PC gestartet und wie wir am Abend erfahren haben, wird er im Herbst auf der Xbox One veröffentlicht (bislang war kein Zeitraum bekannt). Entwickler The Coalition hat das gestern in einem Twitch-Livestream zusammen mit Epic Games bestätigt. Genauere Informationen haben wir noch nicht, aber möglicherweise gibt es die schon in der kommenden Woche. Am Donnerstag findet der nächste große Xbox-Showcase statt, der eine ganze Stunde lang nur mit Spielen gefüllt sein soll. Unsere Kritik zur PC-Version des Strategiespiels Gears Tactics lest ihr jedenfalls hier nach, falls euch danach ist.

Quelle: GamingBolt.