Gears POP! bekommt Gamescom-Trailer, erscheint Ende der Woche

The Coalition überraschte die Fans von Gears of War letztes Jahr auf den Game Awards mit der Ankündigung von Gears POP!, eines Strategiespiels für alle Altersgruppen. Anfang der Woche war der Titel noch einmal Thema bei Microsoft, da in Köln ein neuer Trailer für den ungewöhnlich aussehenden Ableger veröffentlicht wurde. Neben der kindgerechten Aufmachung haben wir das Erscheinungsdatum bekommen, Gears POP! wird nämlich bereits am 22. August für iOS und Android veröffentlicht - Ende der Woche.

