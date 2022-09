Gears of War wurde kürzlich von Microsoft markenrechtlich geschützt

HQ

Als Gears 5 veröffentlicht wurde, beschlossen The Coalition und Microsoft, das "of War" im Titel zu streichen, eine Namenskonvention, die sie auch für Gears Tactics verwendeten. Dies hat das Unternehmen jedoch nicht davon abgehalten, eine neue Marke von Gears of War in den USA einzureichen. Während diese Praxis üblich ist, macht dieser Zufall es ein wenig interessanter, und es gab auch einige Gerüchte, die behaupten, dass The Coalition derzeit an einer remasterten Sammlung der Gears of War-Titel arbeitet.

Es könnte auch mit Gears 6 zusammenhängen, das mit Unreal Engine 5 entwickelt wird und offiziell über Stellenanzeigen enthüllt wurde. Nach letzterem zu urteilen, klingt es so, als wäre es noch lange nicht fertig, und alles in allem sollten wir wahrscheinlich nicht allzu überrascht sein, wenn Gear of War Trilogy Remastered während der The Game Awards im Dezember oder noch früher angekündigt wurde.

Danke GamingBolt