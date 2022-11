Gears of War wird Spielfilm bei Netflix

HQ

Eines der größten Franchises von Microsoft wird nun nach monatelangen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen in einen Spielfilm umgewandelt, da Gears of War zu Netflix kommt. Das Unternehmen wird eng mit dem Entwickler des Spiels The Coalition zusammenarbeiten und sucht derzeit nach Leuten für das Projekt. Aber die Ambitionen hören hier nicht auf, denn neben dem Live-Action-Film wird auch eine animierte TV-Serie produziert, und laut The Hollywood Reporter wird berichtet, dass beide Projekte streng R-bewertet werden.

Hollywood versucht seit langem, Gears of War in der einen oder anderen Form auf die Leinwand zu bringen, aber nach dem Scheitern von New Line Cinema in den späten 2000er Jahren und dann Universal Mitte der 2010er Jahre wurde das Projekt auf Eis gelegt. Bis jetzt. Wann genau Netflix hofft, den Film und die Animationsserie fertig zu haben, ist noch unklar, aber wir werden natürlich weiter über das Ganze berichten, sobald neue Details bekannt werden.

Wie begeistert bist du von einigen leckeren, über-gewalttätigen, R-rated Gears of War-Action?