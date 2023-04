Gears of War: The Card Game ist jetzt erschienen

HQ

Obwohl oft gemunkelt wird, dass Gears 6 in voller Produktion ist, ist es immer noch nicht angekündigt und wird frühestens 2024 veröffentlicht. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir bis dahin auf Gears of War verzichten werden, denn jetzt wurde Gears of War: The Card Game veröffentlicht, was ziemlich genau das ist, wonach es sich anhört: ein Kartenspiel, das auf Gears of War basiert.

Das Spiel wird von SFG veröffentlicht und ist für £ 34.99 / € 34.95 sowohl in Englisch als auch in Spanisch erhältlich. Das Spiel ist für zwei Personen gedacht und eine Runde dauert schätzungsweise zwischen 30 und 60 Minuten. So wird es von SFG selbst beschrieben:

"Erlebe das düstere Feuergefecht des Videospiels in diesem offiziellen Zwei-Spieler-Kartenspiel. Übernimm das Kommando über die COG-Streitkräfte oder die Locust-Horde und übernimm die Kontrolle über das Schlachtfeld, ein Kapitel nach dem anderen.

Planen Sie Ihren Weg durch jedes Kapitel und verstärken Sie Ihre Streitkräfte mit klassischen Charakteren wie Marcus Fenix, General Raam, August "Cole Train" Cole, Dominic Santiago und Damon Baird.

Jede Schlacht zählt. Was auch immer in jedem Kapitel passiert, wird verändern, was als nächstes kommt, also solltest du besser bereit sein, zu dominieren. Das Deck, das du baust, und die Entscheidungen, die du triffst, werden die Art und Weise, wie du jede Kampagne spielst, verändern und es zu einem Spiel machen, das du immer wieder nachladen kannst."