Gears of War-Schöpfer Cliff Bleszinkski sagt den Spielern, sie sollen sich vor der Veröffentlichung von E-Day "nicht in unnötige Kulturkämpfe verwickeln lassen"

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Heutzutage definieren Kulturkämpfe einen kleinen, aber lauten Teil der Internetdiskussionen über ein Videospiel, insbesondere über eines, das von "westlichen" Entwicklern entwickelt wurde. Eine Person mit Farbe einbeziehen? Du bist wach. Jemanden schwul machen? Woke. Ein Flop-Spiel machen? Woke. Ein Spiel machen, das Millionen verkauft und woke-Elemente hat? Nein, du bekommst einen Freifahrtschein, weil es nicht in die Agenda passt. Es ist ermüdend, und eine Person, die es leid hat, ist Cliff Bleszinski, Schöpfer von Gears of War.

Als Antwort auf jemanden, der unter einem Tweet von Bleszinsi ein antisemitisches, homophobes und wirklich schreckliches Bild gepostet hatte, entschied sich der ehemalige Direktor von Epic Games, sich nicht wütend zu machen, sondern bat stattdessen, so wenige Menschen wie möglich in Kulturkämpfe einzuziehen.

"Hört auf, euch in diesen Unsinn Kulturkämpfe hineinziehen zu lassen, Leute. Die Ragebait-Leute sind diejenigen, die davon profitieren und deine Wut schüren – vergiss das nie", schrieb Bleszinski nach Kritik an Gears of War, bei der eine weibliche Figur of Color enthielt, die möglicherweise Teil der LGBT-Community ist oder auch nicht. Der Gears-Schöpfer sagte außerdem, dass die gleiche Gruppe, die sich als langjährige Fans der Serie bezeichnet, ebenfalls über die Aufnahme von Bernie, einer Figur, die seit 2008 dabei ist, verärgert gewesen wäre.

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober für PC und Xbox Series X/S.