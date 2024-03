Gears of War Schöpfer äußert sich zu der Multiplattform-Serie

HQ

Xbox scheint sich in Zukunft immer mehr mit Multiplattform-Spielen zu beschäftigen. Wir haben bereits gesehen, wie Grounded und Pentiment für Nintendo Switch erschienen sind, und es gibt Gerüchte, dass Gears of War bald auch auf einer anderen Plattform erscheinen könnte.

Im Gespräch mit GameRant sprach der Schöpfer von Gears of War, Cliff Bleszinski, darüber, was er davon hält, dass das Franchise plattformübergreifend wird. "Um es mit den Worten von Ronald Reagan zu sagen: 'Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!' ", sagte er. "Ich denke, das ist es, was Phil Spencer anstrebt. Er entscheidet sich für das Netflix-Modell. Das begann mit dem Xbox Game Pass und dann erkannten sie, wie Netflix, dass sie auf jedem Gerät sein müssen. Die Leute machen seit über einem Jahrzehnt Witze darüber, dass Gears of War für PlayStation kommt, und ich denke, je mehr, desto besser. Wenn die Leute eine PS5 besitzen und die Gears-Spiele der nächsten Generation spielen und erleben können, bedeutet das mehr Gears of War Tattoos."

"Eines der Dinge, die ich von einem meiner Helden, John Romero, gelernt habe, ist, dass er sehr gut darin ist, Menschen an seine Vergangenheit zu erinnern, während er sie in Bezug auf seine Karriere in seine Zukunft führt. Ich habe kein Problem damit, das Gears-Fandom zu fördern. Ich nehme es an."

Da haben Sie es. Wenn Sie immer noch möchten, dass Gears of War nur für die Xbox verfügbar ist, scheint der Schöpfer des Franchise glücklich zu sein, die Schleusen zu öffnen.

Glaubst du, dass wir Gears of War auf PlayStation sehen werden?