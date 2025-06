Gears of War: Reloaded Der Mehrspielermodus läuft auf der Xbox Series S mit 120 Bildern pro Sekunde

HQ

Am 26. August feiert Gears of War: Reloaded Premiere, aber schon an diesem Wochenende werden wir den Multiplayer-Aspekt in einer Beta ausprobieren können. Nun hat Microsoft auf Youtube einen sogenannten ́Deep Dive über das Spiel geteilt und geht dabei auf verschiedene Aspekte davon ein – unter anderem auch zur Framerate.

Es stellt sich unter anderem heraus, dass es im Multiplayer mit 120 Bildern pro Sekunde laufen kann - und das nicht nur für PlayStation 5 und Xbox Series X, sondern auch für Xbox Series S. Wenn du im Einzelspielermodus spielst, musst du dich mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde begnügen, aber wir vermuten, dass die Series S mit einer niedrigeren Auflösung laufen wird.

Wenn Sie an diesem Wochenende an der Beta teilnehmen möchten, gibt es drei Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder Sie buchen Gears of War: Reloaded digital, oder Sie sind Game Pass-Abonnent (Ultimate und PC Game Pass) oder Sie haben Gears of War: Ultimate Edition vor dem 5. Mai dieses Jahres gekauft.