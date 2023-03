Gears of War: Judgment-Soundtrack erscheint auf Vinyl

HQ

British Laced Records hat gerade angekündigt, dass ein weiteres der Gears of War-Spiele geehrt wird, indem seine Musik auf Vinyl veröffentlicht wird. Diesmal ist es der Spin-off-Titel Gears of War: Judgment, dessen 30 Musikstücke in einem Deluxe-Gatefold auf zwei Wachsplatten in roter und blauer Farbe veröffentlicht werden. Das Album kostet 33 £ zzgl. Versand und kann bereits über den Laced Records Store vorbestellt werden.

Das vierte Spiel der Serie ist definitiv ein bisschen in Vergessenheit geraten, also ist es schön zu sehen, dass es etwas Liebe bekommt.

Was hältst du von Judgment und ist das ein Soundtrack, den du kaufen wirst?