Gears of War: E-Day wird "einen neuen Standard für technische Exzellenz setzen"

HQ

Wie bereits berichtet, wird das Spiel, das früher als Gears 6 bekannt war - aber wir haben gestern Abend erfahren, dass es Gears of War: E-Day heißt - mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Nicht schockierend, wenn man bedenkt, dass die Serie zuvor ein Aushängeschild für die Unreal Engine war und immer die Grafiktechnologie verwendet hat.

In einem neuen Interview auf Xbox Wire lässt uns The Coalition jedoch mehr über die Arbeit an der Grafik in einem brutal schönen Spiel erfahren. Die technische Leiterin des Studios, Kate Rayner , sagt, dass "die Fortschritte in der Unreal Engine 5, der Sprung in den technischen Fähigkeiten, enorm sind", wenn sie über die neuen Möglichkeiten spricht, und erklärt, dass The Coalition darauf abzielt, "einen neuen Standard für technische Exzellenz zu setzen":

"Wir haben Gears von Grund auf komplett modernisiert und die DNA von Gears mit den vollen Fähigkeiten moderner Gaming-Technologie ausgestattet. Jeder Charakter, jede Umgebung und jede Animation in 'Gears of War: E-Day ' wurde in der Unreal Engine 5 komplett neu erstellt, sodass wir das Gears-Universum mit beispiellosen Details und Wiedergabetreuen darstellen können."

Gears of War: E-Day hat noch kein Veröffentlichungsdatum oder gar ein Veröffentlichungsjahr, aber es wird natürlich im Game Pass enthalten sein, wenn es endlich veröffentlicht wird.