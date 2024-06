Gears of War: E-Day während des Xbox Games Showcase angekündigt

HQ

Ja, so beendet man eine Show! Der Xbox Games Showcase 2024 endete mit einem Paukenschlag, als ein brandneues Gears of War-Spiel in seiner ganzen filmischen Pracht gezeigt wurde. Es gab kein Gameplay, aber was gezeigt wurde, war richtig dramatisch (zu den instrumentalen Klängen von "Mad World") und folgte einem jungen Marcus Fenix und Dom Santiago während der Locust-Invasion - 14 Jahre vor dem ersten Gears of War.

Dieses Mal hat sich The Coalition mit Blur Studio zusammengetan, um zu dem kettensägenrasselnden Albtraum zurückzukehren, der einst die Xbox-Konsole definierte. Freuen Sie sich darauf?