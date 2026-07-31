Gears of War: E-Day verspricht Belohnungen ohne Battle Pass-Sperre und ohne 'Pay-to-Win'

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Gestern teilte The Coalition eine Fülle von Informationen über den Mehrspielermodus im kommenden Gears of War: E-Day. Unter anderem enthüllten sie mehr über die 12-Spieler-Action in Horde Siege, bei der drei Gruppen zu je vier Spielern auf unterschiedlichen Routen gemeinsam spielen, bevor sie schließlich zu einem gemeinsamen Finale aufeinandertreffen.

Jetzt hebt GamingBolt auf der offiziellen Website ein Detail hervor, das viele übersehen haben: wie der Battle Pass und Mikrotransaktionen im Spiel funktionieren werden, und wir glauben, dass viele von euch diese Lösung zu schätzen wissen werden:

"Kein Battle Pass, keine Tour of Duty, keine Spielereien, kein Quatsch. Ob es nun ein legendärer Charakter-Skin, ein episches Waffen-Skin-Set oder eine seltene Pose ist – fast alles davon kann durch das Gameplay verdient werden."

Auch wird es keine Flut von Spielern geben, die mit seltener gekaufter Ausrüstung herumlaufen, während andere wirklich hart arbeiten mussten, um dieselben Gegenstände freizuschalten. Es wird keine Abkürzungen geben:

"Entscheidend ist, dass Gegenstände, die direkt über eine Herausforderung oder einen Erfolg erhalten werden können, nur über diese Erwerbsmethode verdient werden können, solange die Herausforderung aktiv ist. Mit anderen Worten: Du kannst einen Erfolg oder eine Herausforderung nicht umgehen, indem du deine Wallet öffnest. Mit Münzen kannst du auch keine aktive Herausforderung umgehen. Wir respektieren die Zeit und das Können, das die Spieler benötigen, um diese Gegenstände zu verdienen."

Allerdings sollte es nicht unmöglich sein, Dinge freizuschalten; der Punkt ist nicht, dass man immer wieder dieselben sich wiederholenden Aufgaben machen muss, nur um den überraschend pinken Lancer zu bekommen, den man will, und die Entwickler erklären das:

"Münzen zu verdienen sollte kein mühsamer Grind sein. Deinem Lieblingsskin hinterherzujagen und neue Gegenstände freizuschalten, sollte Spaß machen. Daher haben wir die Münzverdienstrate sorgfältig unter Berücksichtigung dieses Prinzips abgestimmt und werden das Feedback der Spieler nach dem Start bei Bedarf anpassen."

Wir vermuten, dass nur sehr wenige von euch damit ein Problem haben werden? Die Coalition scheint aufmerksam zu sein, um einzuschätzen, was die Community vor der Veröffentlichung von Gears of War: E-Day am 6. Oktober für PC und Xbox Series S/X denkt.