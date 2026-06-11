Gears of War: E-Day s Kampagne dauert ungefähr 14 Stunden

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Während der Xbox Games Showcase wurde ein Veröffentlichungstermin für Gears of War: E-Day endlich bestätigt, und es wurde außerdem bekannt gegeben, dass das Spiel exklusiv für Xbox auf der Konsole erhältlich sein wird. Das Startdatum ist auf den 6. Oktober angesetzt, nur einen Monat vor Grand Theft Auto VI.

Wir wissen bereits, dass das Abenteuer lange vor den anderen Spielen der Reihe spielt und dass wir die Rolle eines jungen Marcus Fenix übernehmen werden. Wir haben eine neue, ausführliche Vorschau, in der wir Ihnen mehr über das Abenteuer erzählen, und Sie können sie hier lesen.

Jetzt wissen wir auch, wie lang das Spiel dauern wird. Der Creative Director der Coalition, Matt Searcy, sagt gegenüber IGN, dass die Kampagne länger ist als alles, was das Studio bisher gemacht hat, und dass es unterwegs noch mehr zu entdecken gibt (einschließlich der klassischen COG-Tags), und schätzt die Spielzeit auf etwa 14 Stunden.

Fazit: Ein wirklich episches Abenteuer erwartet dich, und es gibt auch einen vollständigen Mehrspielermodus, auf den man sich freuen kann. Mit anderen Worten: Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.