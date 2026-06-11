Gears of War: E-Day Regisseur bestätigt, dass bei der Entwicklung keine KI eingesetzt wurde

HQ

KI ist heutzutage der Elefant in so gut wie jedem Raum, aber beim Gaming sehen wir, dass Entwickler in geringem Umfang generative KI nutzen, um Kosten zu senken, die Entwicklungszeit zu beschleunigen oder einfach zu testen, wie die Technologie ihnen helfen kann. Das ist ein ziemlich unbeliebter Schritt, nach Internetmaßstäben, aber von vielen Unternehmen als "neue Norm" angesehen.

Die Coalition, die Entwickler von Gears of War: E-Day, gehört nicht zu diesen Unternehmen, da ihr Kreativdirektor Matt Searcy gegenüber IGN bestätigte, dass bei der Entwicklung des Spiels keine generative KI verwendet wurde. "Wir haben ein großartiges Konzept-Art-Team, und unser Artbook wird großartig." sagte Searcy.

Die Koalition hat hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Gears of War-Leute, die die Leute kennen und lieben, nicht von einer maschinellen Interpretation der Reihe übernommen werden. Die Entwickler haben jahrelang jedes Lore-Detail und Detail des Kanons aufgelistet, um es so weit wie möglich zu respektieren, und selbst wenn E-Day mit einigen Momenten spielt, verschiebt es sich nur dort, wo sie liegen, statt die Ereignisse selbst.