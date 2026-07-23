Gears of War: E-Day Mehrspieler-Enthüllung für nächste Woche geplant

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Wir wissen, dass Gears of War: E-Day am 6. Oktober veröffentlicht wird, dass es ein exklusives Abenteuer für PC und Xbox Series S/X sein wird und dass die Kampagne etwa 14 Stunden dauert. Wir haben Marcus Fenix' alte und neue Freunde in diesem Prequel bereits kennengelernt und einen kurzen Einblick in die Kampagne bekommen – aber wann bekommen wir endlich Mehrspielermodus?

Die Antwort lautet: Schon nächste Woche. Die Koalition hat nun angekündigt, dass eine Mehrspieler-Enthüllung für Gears of War: E-Day am 30. Juli um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ stattfinden wird. Wir werden wahrscheinlich den neuen Versus-Modus ausprobieren, aber sicherlich auch den klassischen Horde-Modus und dessen Weiterentwicklung, Horde Siege. Eine Reihe neuer Karten wird ebenfalls vorgestellt, und wir drücken die Daumen für eine interessante Überraschung.

Es scheint auch wahrscheinlich, dass weitere Details zu den für August geplanten Beta-Tests bekannt gegeben werden. Falls Sie diese Multiplayer-Enthüllung nicht selbst ansehen können, werden wir wie immer alles für Sie abdecken.