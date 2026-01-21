Gears of War: E-Day hat den "besten Spielplatz" der Serie bisher

HQ

Auch wenn Gears of War: E-Day technisch gesehen bereits in der Universums-Lore etablierte Ereignisse behandelt, heißt das nicht, dass die Koalition wichtige Details überspringt oder uns so behandelt, als wüssten wir die Geschichte schon. Der Entwickler hat Zeit und Mühe investiert, um sicherzustellen, dass E-Day – egal ob neuer oder alter Gears-Fan – etwas wird, das man nicht vergessen kann.

Im Gespräch mit GamesRadar+ sagte Kreativdirektor Matt Searcy, dass E-Day die Serie zu ihren Wurzeln zurückkehren wird, insbesondere was die Umgebungen betrifft, in denen man dreht. "Die Geschichte des Emergence Day handelt eigentlich davon, was den Menschen in Sera widerfahren ist. Es war ein riesiges, weltweites Event, und wir wollten, dass die Spieler die Wirkung spüren – deshalb haben wir beschlossen, das Spiel in einer einzigen Stadt anzusiedeln", erklärte Searcy. "Kalona ist eine reiche Umgebung, um eine großartige Geschichte zu erzählen. Du kannst Stadtstraßen, historische Sehenswürdigkeiten, militärische Anlagen, industrielle Imulsion-Raffinerien und sogar bewaldete Vororte besuchen. Und als Schlachtfeld spielt sich das Spiel einfach großartig in einer Stadt! Es ist der beste Spielplatz für einen intensiven, deckungsbasierten Shooter wie Gears."

In Kalona, das über Tage hinweg erkundet wird, um seinen späteren Fall zu zeigen, werden wir sehen, wie Marcus Fenix und Dominic Santiago ihre ewige Beziehung schmieden. "Wir denken, es hat das Potenzial, eine der besten Geschichten im Gears-Franchise zu sein und definitiv das Herz und die Emotionen, wenn man Marcus, Dom und den Ursprung der Bruderschaft betrachtet, die sie in diesem Spiel schmieden", neckte Searcy.

Wir haben derzeit noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Gears of War: E-Day, aber das Spiel soll irgendwann dieses Jahr erscheinen.